Олени, встаньте в круг!

Редкие кадры, снятые с помощью беспилотника.

В Мурманской области олени вышли на круг и словно бы танцуют.

И хотя смотрится происходящее чрезвычайно красиво, его смысл не в эстетике: такой "танец" не что иное, как защита самок и детенышей.

Как только возникает опасность для стада, олени собираются в круг и начинают движение.

Для любого хищника делается практически невозможным нацелиться на животное, пусть и самое слабое.

В оленьей стране правило выживания требуется защищать самок и молодняк, они-то и находятся в центре таких кругов.