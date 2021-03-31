В бельгийском порту Антверпен после суэцкой пробки

Европейские порты принимают небывалое количество судов. Они накопились в районе Суэцкого канала, который был перекрыт на 6 дней контейнеровозом. Задержана и отправка огромного количество грузов, находящихся в глобальной цепочке поставок.

Бельгийский Антверпен - второй по величине порт Евросоюза и тринадцатый в мире. Представитель его администрация рассказал о последствиях остановки товарооборота почти на неделю:

«Это повлияет на всю логистическую цепь, - сказал Леннарт Ферстаппен. - Приходится решать проблемы судов не только заходящих в наш порт, но и покидающих его. Через Антверпен проходит импорт из ЕС, а также экспортные товары, для которых нужны порожние контейнеры с прибывших и разгруженных судов".

В порту возникла проблема складирования. Некоторые компании ввели ограничение в 7 дней для пребывания контейнеров в зоне для экспорта, принимая их самое ранее за неделю до отправления судов которые, на которых они будут вывезены. А пространство терминала предназначено для перевалки импортных грузов.

Корреспондент Euronews Джек Паррок передаёт:

«Контейнеровозы прибывают сюда, в порт Антверпена, для разгрузки у причала. Всем не хватаем места, если их оказывается одновременно слишком много. Некоторым приходится ждать».

Задержка в районе Суэца не привела к повреждению контейнеров, поэтому представитель страхового агентства AON Insurance не обещает никаких выплат судоходным компаниям:

«Боюсь, что груз, с которым эти суда стояли при входе в канал, не даёт им права на компенсацию, - сказал Воутер Коломье. - Конечно, груз застрахован, но задержка его доставки представляет стандартное исключение из правил страхования груза».

До 40 гигантских судов, направлявшихся в Антверпен, сильно отстали от своего графика. Лишь когда они прибудут в этот порт, будет дана полная оценка экономических последствий морской пробки.