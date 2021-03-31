"Мой учитель - осьминог": картина о дружбе дайвера с морским животным

Переутомление, депрессия и встреча, изменившая жизнь... Документальный фильм-элегия "Мой учитель - осьминог" повествует о Крейге Фостере, южноафриканском режиссере и натуралисте.

Крейг практически ежедневно занимается дайвингом в ледяных водах у побережья Кейптауна. Обыкновенный осьминог, которого он выследил, становится поначалу его испытуемым, а затем учителем, открывая Крейгу то, чего не видел ни один человек. На создание фильма ушло десять лет . Было отснято три тысячи часов исходного материала. Картина номинирована на "Оскар" в категории "Лучший документальный фильм".

Пиппа Эрлих, режиссер: "Этот восторг сложно описать. Это было совсем не то, чего мы ожидали. Поэтому, когда они оглашали список, и мы услышали " Мой учитель осьминог", я думаю я подпрыгнула буквально метра на два".

Джеймс Рид, режиссер: "Уникальность нашей истории я бы сказал в чистоте таких личных и необычных отношений, которые сложились у человека с осьминогом".

В этой картине два героя - Крейг Фостер и осьминог. Зритель может увидеть насколько смышлеными и понятливыми могут быть эти животные.

Пиппа Эрлих, режиссер: "Удивительно то, как они воспринимают мир. Перед тем как я начала работать над картиной, я долго изучала все, что связано с жизнью этих животных . Осьминоги способны ощущать себя во времени и пространстве. Они в состоянии помнить прошлое и предвидеть будущее".

"Мой учитель осьминог" - результат сотрудничества NETFLIX с компаниями Sea Change Project, Off The Fence и ZDF Enterprises. Фильм уже доступен в интернете. Победители премии "Оскар" станут известны 25 апреля.