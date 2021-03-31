Coronarchiv сохранит воспоминания о пандемии

Когда-нибудь пандемия коронавируса закончится, о пережитом кризисе останутся только воспоминания. В марте прошлого года в Германии создан интернет архив, цель которого — сохранить материальные свидетельства жизни в условиях ограничений.

"В будущем мы будем из газет узнавать о важных событиях и сможем понять, как политики справлялись с этим кризисом, но в газетах ничего не будет говориться о повседневной жизни людей. На сайте проекта все это будет очень хорошо задокументировано", — говорит художник Хайко Франке.

Несмотря на проблемы, которые принесла с собой пандемия, люди в целом пытаются сохранить бодрость духа, об этом говорят собранные видео, фото, сообщения и многое другое. Каждый желающий сможет принять участие в создание этого интернет-архива.

"Этот вебсайт можно сравнить с огромным контейнером, внутри которого мы можем писать о наших проблемах, о том, какие ощущения вызвала пандемия. Не стесняйтесь поделиться с нами своими мыслями", — говорит исследователь Бенджамин Роэрс.

Сайт проекта объединен с популярными соцсетями, такими как Instagram и TikTok. Помимо версии на немецком языке, предлагаются английская, испанская и португальская.