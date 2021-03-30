Платежи с помощью биометрических данных: насколько это безопасно

Без телефона и банковской карты! В московских кафе платят что называется лицом. Клиенту достаточно посмотреть в камеру, секунда и платеж завершен. Что бы воспользоваться таким методом расчета необходимо скачать приложение и ввести в базу свои биометрические данные. Технология позволяет сравнить фотографию пользователя, и затем списать средства с привязанной к ней банковской карты.

Амина: "Не обязательно носить с собой карту. Я, например, часто ее забываю дома. Оплачивать с помощью Face ID (системы распознавания лиц) намного удобнее!".

Александр: "Это новая технология. Это очень интересно. Плюс еще и скидка есть".

Впрочем, некоторые эксперты выражают обеспокоенность относительно безопасности платежей.

Павел Кривозубов, руководитель направления "Робототехника и искусственный интеллект" ИТ-кластера фонда "Сколково":

"Оплата по биометрии, при всей ее привлекательности, имеет ряд существенных недостатков. Вы когда-нибудь задумывались над тем, что это очень серьезный момент, что это можно подделать? Сейчас есть технология создания масок, создаются даже антропоморфные роботы, которые похожи на человека. Что мешает, например, создать маску, похожую на какого-нибудь миллиардера, зная, что у него большой чек и система распознает его? Если утечет база биометрических параметров лиц, это будет существенным ударом по данной системе. Это то, о чем надо задуматься прежде всего".

Платить без карты можно и по QR коду. Такая бесконтактная система оплаты действует в ряде крупных магазинов России, США и Великобритании.