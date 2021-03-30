Малоподвижность убивает миллионы, но движение - это "чудо-таблетка" для людей и планеты

Если бы я попросила вас - перед пандемией - подумать об общественном здоровье, вы, вероятно, сосредоточились бы на инициативах по прививке от гриппа, кампаниях по здоровому питанию и плакатах, предупреждающих нас об опасности курения. Вы, вероятно, не стали бы думать о городском планировании, но если мы хотим по-настоящему бороться с одним из самых серьезных кризисов в области здравоохранения, то в первую очередь нужно будет подумать об общественном здоровье.

В настоящее время малоподвижность - четвертая по значимости причина смерти в мире. Эту проблему часто путают с ленью и личным выбором, но на самом деле проблема носит географический, системный характер и вплетена в структуру современной жизни.

Короче говоря: если мы хотим изменить наш все более малоподвижный мир - все в наших руках.

Политический корреспондент и энтузиаст велоспорта Питер Уокер посвящает главу своей новой книги именно этому вопросу. "Чудо-таблетка: почему в малоподвижном мире все понимают неправильно" - это открытое чтение, в котором рассматривается наша глобальная проблема бездействия и предлагаются решения для читателей.

Чем больше я читала, тем больше я вставала с дивана и начинала двигаться. После пары глав я загрузила версию аудиокниги, чтобы слушать ее в движении и узнавать, казалось бы, бесконечные мрачные цифры о масштабах нашей проблемы малоподвижности.

В настоящее время 1,5 миллиарда человек во всем мире настолько неактивны, что рискуют своим долгосрочным физическим здоровьем. Ежегодно по причинам, связанным с малоподвижным образом жизни, умирает около 5,3 миллиона человек - это примерно население Норвегии. Свыше 80% британских детей двигаются так мало, что их ждет будущее с плохо развитой сердечно-сосудистой системой, слабыми костями и хроническими заболеваниями.

Это лишь три из многих статистических данных, которые Уокер представляет и исследует в своей книге. Но автор не вызывает чувство вины, не заставляет читателя стыдиться своей офисной работы или зависимости от машины, но и вселяет в него чувство надежды.

В книге неоднократно разъясняется, что модели можно изменить, здоровье можно улучшить, и никогда не поздно начать действовать.

Но самое главное, что Уокер никогда не возлагает вину за кризис общественного здравоохранения на людей. Мы не все вместе стали ленивыми в катастрофическом, глобальном масштабе: проблема гораздо масштабнее и структурнее, чем решение любого человека променять физическую активность на Netflix.

Как городское планирование связано с малоподвижностью?

Решение этого малоподвижного кризиса требует отчасти переосмысления того, как мы проектируем наши города.

"Мы спроектировали мир таким образом, что во многих, многих местах вождение - это более или менее единственное, что вы можете сделать", - говорит Уокер.

Но если бы мы все могли использовать силу деятельности, наша жизнь могла бы кардинально измениться.

Название книги - "Чудо-таблетка" - связано с исследованием, проведенным в Дании, в ходе которого в течение 15 лет отслеживалось 30 000 случайно выбранных людей. После поправки на все остальные факторы вероятность смерти людей, которые ездили на работу и обратно на велосипеде (в среднем всего 15 минут), была на 40% ниже.

"Это такая статистика, которая помогает вам понять, почему некоторые эксперты очень трогательно говорят о подвижности, - пишет Уокер в книге, - а также поэтому многие из них сравнивают повседневное движение с чудодейственной таблеткой...".

Он утверждает, что если бы группа ученых открыла лекарство с таким же улучшающим жизнь действием, "Нобелевская премия была бы более или менее гарантирована". Тем не менее, несмотря на очевидную пользу для здоровья людей и планеты, такого рецепта для массовой подвижности не было.

На протяжении всей книги эксперты, с которыми беседует Уокер, неоднократно объясняют, что снижение глобального уровня активности происходит из-за того, что мы систематически устраняем необходимость в "случайных перемещениях" из нашей жизни. Случайное перемещение - это деятельность, которая происходит естественным образом в течение дня. Не целенаправленные упражнения, а такие вещи, как прогулки по магазинам или езда на велосипеде на работу.

Поскольку все больше из нас работают сидя, ездят в супермаркеты на машине и - особенно в настоящий момент - больше не ходят на работу, становится все легче оставаться неподвижным большую часть дня.

Интересно, однако, что в городах уровень активности обычно выше.

"Все больше людей, которым легче пройти 10 минут пешком до автобуса или поезда, а не просто сесть в машину и поехать, куда им нужно", - объясняет Уолкер.

"Так что мои призывы к людям больше ездить на велосипеде и ходить пешком - это здорово, если вы живете в городе, но если вы живете в небольшой деревне, а ближайший магазин находится в миле или двух от дома, и по пути даже нет тротуара - тогда зачастую единственный безопасный вариант - ехать на автомобиле".

В качестве примера он приводит Нидерланды, где любят езду на велосипеде. "Голландцы хорошо известны своими велосипедными дорожками в городских районах, но и во многих сельских районах есть своего рода разделенные пешеходные и велосипедные зоны".

"Это то, о чем вам нужно подумать, о том, как можно спроектировать места, чтобы люди могли перемещаться. В некоторой степени это связано с изменением дизайна городов и поселков, позволяющим больше ездить на велосипеде и больше ходить пешком.

Интересный пример - все эти районы с малоинтенсивным движением, которые частично вводятся в Лондоне и во многих других городах, чтобы людям было легче ездить на велосипеде или ходить пешком".

Уолкер добавляет, что такие изменения должны произойти на уровне наших правительств.

"Нам необходимо участие центрального правительства. Проблема слишком велика, чтобы оставлять ее на усмотрение местных властей".

Однако привлечь внимание политиков - это совсем другое дело.

"Однажды я спросил главу союза голландских велосипедистов, что бы она делала, если бы жила в Великобритании, чтобы добиться изменения ситуации. Она сказала: "Ну, я бы начала на 30-40 лет раньше, чем вы сейчас!". И это почти самое трудное, потому что никто не хочет находиться в этой отправной точке".

Пандемия, возможно, помогла изменить точку зрения

Почти год назад, когда большая часть Европы вступила в первую волну национальных локдаунов, со всего континента поступали сообщения о "восстановлении" природы. В Великобритании впервые после Второй мировой войны ежедневные физические упражнения стали фактически обязательными для нации, поскольку каждому из нас было разрешено на час выходить из дома.

"Парки начали наполовину напоминать своего рода идеализированный викторианский санаторий, полный бегунов, активно двигающихся и прыгающих людей, поднимающих тяжести", - пишет Уокер во введении к своей книге.

Когда я говорила с Уокером, он размышлял о том, как люди отреагировали на эти первые недели изоляции.

"У многих людей, живущих в городских районах, был период, когда они внезапно подумали: "О боже, небо действительно голубое, смог исчез, воздух кажется чистым" - и многим это действительно нравится. И им понравилось то, что они могли ездить по своим улицам на велосипеде, на дорогах не было машин".

Через год после начала пандемии многие люди "будут отчаянно пытаться вернуться в офис", - предупреждает он, но, несомненно, многие поняли, что необходимо улучшить качество воздуха, уменьшить движение транспорта и наладить связь с природой.

До COVID-19, идея о том, что правительства (особенно в Великобритании) настолько будут вмешиваться в общественное здравоохранение, как мы наблюдали за последний год, была бы невообразимой. Но Уокер считает, что такой же подход необходим, когда дело касается малоподвижности.

"У нас был период, когда целые экономики были более или менее закрыты на год, чтобы спасти множество жизней. Но, возможно, малоподвижность в течение двух, трех или четырех лет убьет больше людей, чем COVID-19.

Есть такая идея, что, возможно, поднята планка того, какие условия общественность принимает касаемо здравоохранения".

Когда подействует "чудо-таблетка"?

Хотя Нидерланды - пионер в области городского дизайна, поощряющего физическую активность, цифры в ЕС по-прежнему мрачны. Две трети взрослого населения не достигают минимального уровня подвижности, необходимого для здоровья.

Однако, говорит Уокер, революция может быть не за горами. Хотя ясно, что нам нужно было начать несколько десятилетий назад, "все может измениться очень, очень быстро".

Велосипедист на улице Бостона, США https://unsplash.com/Aaron Doucett

Он использует аналогию из своей первой книги "Как езда на велосипеде может изменить мир" о том, что в 1890-х годах в Великобритании велосипеды были доминирующим транспортом на дорогах.

"Были долгие споры о том, следует ли разрешить автомобильное движение", - объясняет Уокер.

"Это было воспринято как новшество, новинка - эти странные люди, которые водили машины, а впереди стоял человек, размахивающий флагом. Но за 20 лет велосипедисты практически исчезли. Машины захватили мир - и никто этого не ожидал.

Такие революции приходят, и они не обязательно те, которых вы ждали. Но, знаете, все может измениться очень и очень быстро".