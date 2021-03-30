Тайны океана: "90% микроорганизмов всё ещё не изучены"

Как мы можем использовать морские микроорганизмы для улучшения нашего здоровья, не нанося вреда здоровью самого моря? В Португалии команда "Океана" поговорила с профессором Витором Васконселосом, директором Междисциплинарного центра морских и экологических исследований (CIIMAR) Университета Порту.

— Океан может помочь нам улучшить наше здоровье, потому что, прежде всего, мы должны понять, что океан содержит в себе около половины запасов кислорода, который есть на нашей планете; но в то же время есть много организмов, которые можно исследовать и использовать для поиска новых решений для нашего здоровья. Мы можем представить себе, например, использование цианобактерий или микроводорослей - организмы, которые существуют в океане более 3,5 миллиардов лет. Они прошли различные среды обитания. Благодаря этому в них выработались молекулы, которые сегодня можно использовать для лечения онкологии, малярии, снижения ожирения или других заболеваний, влияющих на наш мир.

Океан не только огромен, но еще и недоиспользуется. Я должен сказать, что мы проводим, вероятно, больше времени, изучая космос, чем океан, а он рядом с нами. Важно для нас сейчас – выбрать экологически рациональный способ - мы очень быстро освоили океан, ловя рыбу, - но теперь, например, изучая микроорганизмы, мы можем делать это устойчивым образом. Мы можем изолировать молекулы, а затем культивировать в лаборатории для стимуляции их производства. Я думаю, существует более 90 % видов микроорганизмов, которые еще не изучены, именно поэтому мы этим занимается.