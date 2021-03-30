ВОЗ и ЕС призвали заключить международный договор по борьбе с пандемиями

Борьба с пандемиями, как показала ситуация с распространением коронавируса, не может быть эффективной без глобального сотрудничества. В отсутствие соглашения о мерах реагирования на кризисы в области здравоохранения, страны скорее конкурировали, нежели действовали сообща. Речь идет о принятии решений, касающихся поставок товаров первой необходимости, и закрытия границ.

Учитывая нынешний опыт, чтобы лучше подготовиться к возможным санитарным кризисам в будущем, лидеры стран Евросоюза и Всемирная организация здравоохранения предложили выработать и заключить международный договор.

В совместном заявлении главы Евросовета и директора ВОЗ отмечается, что пандемия стала крупнейшим вызовом для мирового сообщества с 1940-х годов. Шарль Мишель и Тедрос Адханом Гебрейесус призвали мировых лидеров к большей ответственности, подотчетности и сотрудничеству. Предполагается, что текст соглашения будет опираться на устав ВОЗ.

Тедрос Адханом Гебрейесус, гендиректор ВОЗ: "Пришло время действовать. Мир не может ждать. Вопросами подготовки к будущим подобным кризисам необходимо заняться сейчас, а не ждать пока завершится пандемия. Нельзя допустить того, чтобы мы потом забыли о пандемии и просто вернулись к своим обычным делам".

Шарль Мишель, глава Евросовета: "Ни отдельно взятая страна, ни континент не может победить пандемию в одиночку. Это требует глобального подхода; когда во главе угла "мы ", а не "я", и коллективных обязательств на самом высоком политическом уровне. Дело не в том, нагрянет ли следующая пандемия, вопрос, когда она может случиться".

Детали международного соглашения пока неизвестны. Особое беспокойство у экспертов вызывает вопрос обеспечения всеобщего и справедливого доступа к вакцинам. Прививочная кампания в странах Евросоюза показывает насколько сложной может быть эта задача в глобальном масштабе.