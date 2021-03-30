ЕС-КНР: ценности оказались важнее инвестиций

Спустя всего 3 месяца после подписания крупного инвестиционного соглашения, отношения между Евросоюзом и Китаем резко охладели. Дошло до взаимных санкций и торгового бойкота. Но несмотря на глубокие политические разногласия лидеры обеих сторон хотят наладить деловые связи. К их спору присоединился Вашингтон, призвав Брюссель ужесточить свой подход к Пекину, с которым, свою очередь, попыталась создать некий альянс Москва.

Среди тех европейских политиков, которым теперь запрещён въезд в Китай — либеральный депутат Европарламента из Болгарии Ильхан Кючук. Он считает, что сделка ЕС с КНР оказалась под угрозой:

«Инвестиционное соглашение было призвано поставить европейские компании в Китае в более равные условия с местными. Тогда бы нам открывались больше возможности. Но в нынешних обстоятельствах, когда санкции наложены на членов Европарламента, послов ЕС и т.д. - это соглашение будет очень сложно ратифицировать или выполнять в ближайшем будущем ».

Европарламент ещё не проголосовал за это соглашение с Китаем. Но немецкий правый депутат Максимилиан Крах, надеется, что оно будет одобрено и реализовано.

«Я не думаю, что сделка мертва. Я по-прежнему отношусь к ней с оптимизмом, и для этого есть простая причина. Если вы спросите европейских промышленников, они скажут вам, что китайские инвестиции очень выгодны для европейской экономики. Возникает вопрос, должны ли мы наносить ущерб нашей собственной индустрии и нашему хозяйству из-за политической эскалации, которую в каком-то смысле мы создали на свою голову?"

Тем временем Брюссель подверг критике использование принудительного труда при производства хлопка в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Пекин воспринял это болезненно. Он распространил свои ограничительные меры на ряд западных компаний, таких как Nike и Adidas, призывая людей не покупать их товары. Сотрудник Европейского совета по международным отношениям Эндрю Смолл считает, что это ещё оборстрило ситуи\ацифю больше осложднило спор ЕС и КНР.

«Думаю, в конце прошлого года была некоторая надежда на прогресс в той части отношений, где может развиваться сотрудничество. Но, как мы видим, между Европой и Китаем выявились расхождения в ценностях и по ряду системных вопросов. Поэтому, думаю, нас ждут трудных несколько месяцев, и потребуется несколько лет на улучшение связей".

Инвестиционное соглашение было одобрено главами государств и правительств ЕС, но было положено в долгий ящик. Похоже, что Брюссель и Пекин вступают в новый, более трудный период в своих отношениях.