Быть ли профсоюзу в Amazon: сотрудники компании в Бессемере (США) завершили голосование

В Бессемере, в американском штате Алабама, завершилось голосование сотрудников гигантского дистрибьюторского центра Amazon по впоросу создания общественного объединения – первого в составе корпорации. В референдуме приняли участие шесть тысяч человек.

Именно профессиональные союзы отстаивают интересы трудящихся. Служащие компании Amazon, помимо повышения заработной платы хотят, чтобы руководство создало достойные условия труда, в частности, предоставило им нормальный перерыв в течение рабочего дня. Многие в Бессемере жалуются на изнурительный рабочий день.

Дэррил Ричардсон, сотрудник Amazon: "Мы работаем по десять-одиннадцать часов. У нас всего два перерыва по тридцать минут. Запястья и ноги блят. Порой возникают судороги в руках. Иногда спазмы такие сильные, что пальцы одной руки приходится разжимать другой. Я думаю такое происходит в том числе из-за обезвоживания организма. Впрочем, все тело блолит. Когда приходишь домой, ничего не хочется делать. только спать".

Владельцев Amazon обвиняют в том, что они препятствовали проведению голосования. Руководство компании в свою очередь подчеркивает, что в Алабаме были созданы тысячи рабочих мест. При этом средняя зарплата сотрудников склада в Бессемере в два раза превышает минимальную оплату труда в штате в целом. Менеджмент так же указывает, что у сотрудников фирмы есть льготы, например, медицинская страховка, предусматривающая покрытие услуг стоматолога и офтальмолога.

Вне зависимости от того, удастся ли сотрудникам Amazon создать профсоюз, саму борьбу за объединение трудящихся в Amazon уже назвали исторической.