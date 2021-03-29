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Первый в Европе плавучий пункт сортировки отходов

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 Aurora Velez
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Первый в Европе плавучий пункт сортировки отходов
Авторское право  euronews
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River'tri только что пришвартовался на набережной Соны в Лионе. Это первый плавучий центр утилизации габаритных отходов в Европе.

В Лионе, третьем по величине городе Франции, есть всего 2 подобных центра сбора мусора. Третий - из-за острой необходимости – было решено сделать плавучим, в самом центре города. Установка занимает 30 минут. Каждую субботу жители Лиона вместо того, чтобы оставлять громоздкий мусор на улице, могут принести его сюда.

Ежегодно здесь обслуживается 5000 пользователей, а River'tri собирает 300 тонн отходов в год.

Этот проект стартовал в 2016 году в качестве двухлетнего эксперимента с бюджетом в 1,8 млн евро (1 844 875 евро), из которых 36,7% (676 783 евро) были профинансированы Региональной политикой Евросоюза.

С тех пор проект прижился в Лионе.

Баржа оснащена управляемыми ковшами, которые позволяют равномерно распределять собранный груз, а пользователи не надрывают спину при опорожнении отходов. Такое решение было найдено компанией Suez - инициатором проекта. Но River'tri считается инновационным и по другим причинам...

Это новаторский подход, потому что мы используем реки, что не очень распространено в Лионе. А значит, мы можем избежать грузовиков на дорогах. Это помогает сохранить окружающую среду
Орели Паважо
гендиректор SITA LYON - SUEZ

В 17:00 River'tri освобождает причал, и жители Лиона могут использовать набережную для привычных целей.

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В пяти километрах вниз по течению собранные отходы помещают в контейнеры. Которые доставляют в центры переработки, один из них в Мезьё. 90% древесины, собираемой в центре сбора мусора, измельчается, что дает ей вторую жизнь.

Эта древесина будет использоваться, например, для изготовления кухонь, ванных комнат, шкафов и ДСП, которые вы можете найти в строительных магазинах. При этом древесину более низкого качества мы превратим в стружку, которую можно использовать в качестве топлива
Стефан Дюру
начальник отдела очистки и переработки. департамент водоснабжения Лионской метрополии

River'tri, река и жители Лиона – части механизма круговой экономики французского мегаполиса с населением в 1,3 млн человек.