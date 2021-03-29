River'tri: чем выгоден пункт приема габаритного мусора на воде?

Доступный жителям плавучий центр утилизации габаритных отходов.

Эмелин Бом, вице-президент Лионской метрополии, рассказывает о проблемах и сильных сторонах River’tri, локального проекта с перспективным будущим.

— Преимущество этого сервиса - максимальная доступность, жители могут добраться сюда пешком или на велосипеде. Мы заботимся об ограничении выбросов парниковых газов и загрязнения атмосферы. Людям не нужно использовать дизельный или другой вид транспорта, чтобы добраться до центра утилизации.

Но есть риск наводнений, а значит этот сервис не всегда может быть доступен. При этом мне кажется, что ответственность за предоставление такого рода услуг лежит на городе. Почему? Потому что, сбор громоздких предметов, оставленных на улице, и поддержание чистоты в городе обходится нам в 7-10 раз дороже подобного сервиса - будь то мобильный или стационарный центр утилизации.

Мы говорим о постоянном общественном сервисе, который должен расширяться и развиваться. В проекте мегаполиса - новая аналогичная точка, которая будет обслуживать густонаселенный район между 1-м и 6-м округами Лиона на Роне. И, возможно, скоро еще один пункт мы организуем в долине Соны, именно для того, чтобы максимально оптимизировать такой сервис.