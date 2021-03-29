185 галапагосских черепашек в чемодане

185 детёнышей галапагосской черепахи обнаружили в чемодане сотрудники таможенной службы Аэропорта Галапагосские острова (расположенного на острове Балтра).

Каждое животное было тщательно завёрнуто в полиэтилен, но рентген смог выявить подозрительный груз. 10 трехмесячных представителей этого находящегося под угрозой исчезновения вида погибли, констатировали работники экологического терминала аэропорта.

Министр окружающей среды Эквадора, к которому относятся Галапагосские острава, охарактеризовал случившееся как "преступление против фауны и биоразнообразия".

"Оборот видов - четвертая по величине незаконная торговля в мире, которая приносит миллионы, - заявил Хорхе Росильо, представитель аэропорта. - Что касается фауны Галапагосских островов, эти животные действительно пользуются спросом на азиатском рынке, они могут стоить там десятки тысяч долларов".

Спасённых детёнышей крупнейшего вида сухопутной черепахи передадут в Галапагосский национальный парк, говорится в заявлении аэропорта.

Архипелаг, расположенный в 1000 км от западного побережья Эквадора, известен уникальной флорой и фауной. Она вдохновила Чарльза Дарвина на теорию эволюции видов. В момент их открытия на островах насчитывалось 15 видов черепах, к настоящему времени три из них вымерли.