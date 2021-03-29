Семья сирийских беженцев учится по одному смартфону

На ближневосточном политическом горизонте пока не видно указаний на того, что более 5,5 млн сирийских беженцев смогут вернуться домой после 10 лет конфликта. А значит, и без того слабым соседним страны придётся и дальше нести расходы на их содержание.

Вопросам международной гуманитарной помощи посвящена проходящая на этой неделе в Брюсселе пятая конференции доноров Сирии и региона. В центре внимания на этот раз - положение молодых беженцев в условиях пандемии. Предоставить им образование и работу по удалённой связи - непростая задача в этой части мира.

Представитель Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Иордании Доминик Барч привёл пример:

"В семье 4 дочери, все школьного возраста, и один смартфон. Мать должна решать, какой ребенок сможет участвовать в каком уроке с помощью этого мобильного. Многие беженцы в городских районах, а также некоторые в лагерях, имели временную работу в неформальном секторе, но этот источник поддержки полностью исчез".

С 2014 года в Региональный фонд ЕС для преодоления сирийского кризиса было собрано 2,3 млрд евро. Ливан, которому труднее других принимать беженцев, получил 1 млрд евро, остальное направлено ​​в Иорданию, Турцию и Ирак.

Часть этих денег предназначена 1,5 миллионам местных жителей, которым пришлось поделиться с прибывшими сирийцами государственными услугами и рынком труда.

Срок действия этого фонда истекает в декабре, и его предстоит заменить новым инструментом в рамках бюджета ЕС на 2021-2027 годы.

Финансируемые им европейские проекты охватывают образование, здравоохранение, водоснабжение, санитарию, социальную помощь, предоставление больших возможностей женщинам и обеспечение беженцев средствами к существованию.

Представитель Верховного комиссара ООН надеется, что ЕС учтёт долговременные последствия нынешнего кризиса, но не будет откладывать срочные дела:

"Прямо сейчас Заатари, один из крупнейших лагерей в регионе, в котором очень большое население в условиях высокой плотности, вынужден качать воду из подземных источников. Так что, необходимо признать связь гуманитарной помощи беженцам с более широкой повесткой дня по развитию".

Европарламент дал положительную оценку фонду. Но португальский депутат Изабель Сантуш, возглавляющая парламентскую делегацию в Сирии, Ливане, Иордании и Египте, призывает тщательнее проверять использование денег ЕС в Турции, где проживает 3,5 млн беженцев:

"Президент Эрдоган злоупотребляет кризисом с беженцами, и мы должны это прекратить. Нельзя допустить, чтобы президент Эрдоган делал Евросоюз заложником ситуации с беженцами и использовал их как живой щит для своих политических маневров".

21 марта несколько врачей и мирных жителей были убиты в результате нападения на больницу в сирийской провинции Идлиб. Это новое свидетельство того, что возвращать сейчас беженцев означило бы подвергать их большой опасности.