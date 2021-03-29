Немецкий суд блокирует ратификацию восстановительного фонда ЕС

Конституционный суд Германии приостановил вступление в силу федерального закона о ратификации Фонда восстановления Евросоюза после пандемии. В других странах-членах ЕС нет правового механизма с такими полномочиями, многие из них срочно нуждаются в деньгах и могут теперь сильно пострадать.

Этот фонд размером 750 млрд евро считается одним из самых крупных проектов ЕС. Он выглядит как помощь отстающим странам за счет общего долга.

«Это глубокая проблема, - сказал директор брюссельского института «Брейгель» Гунтрам Вольф. - Немецкий Конституционный суд чувствует, что европейская политика и шаги по европейской интеграции вышли за рамки того, что, с его точки зрения, допустимо действующими договорами».

Чтобы восстановительный Фонд заработал, национальные парламенты должны разрешить Европейской комиссии сделать за всех заимствования на рынках капитала. К настоящему времени его ратифицировали 16 стран-членов, а в 11-и он находится на рассмотрении. Немецкие Бундестаг дал добро, но судьи в Карлсруэ заблокировали весь процесс.

Это дело возбудила группа политиков и граждан с антиевропейскими взглядами, включая крайне правую «Альтернативу для Германии». Они обратилась в суд, утверждая, что основополагающие документы Евросоюза не предусматривают обобществления его долга.

«Мы считаем незаконным и противоречащим формулировке статьи 311-й Договора о Европейском Союзм финансировать расходы путем выпуска единых долговых обязательств», - сказал один из инициаторов Бернд Лаке.

Противники решения Конституционного суда Германии намерены теперь обратиться Европейский суд. Брюссель признал, что одним из национальных судов поставлена под сомнение стратегия Евросоюза по сбору средств на преодоление последствий пандемии. Но министр финансов Германии Олаф Шольц выразил уверенность, что ратификация фонда скоро произойдёт.