Ограничения в ряде регионов Австрии

В австрийской федеральной земле Тироль на ближайшие две недели вводятся дополнительные ограничения из-за распространения коронавируса. Для того, чтобы покинуть область Северный Тироль и округ Куфштайн необходимо предоставить отрицательный тест на инфекцию.

В период пасхальных праздников с 1 по 6 апреля в федеральных землях Вена, Нижняя Австрия и Бургенланд будет действовать режим строгого карантина: из дома нельзя выходить без уважительной причины, закроются объекты сферы услуг, непродовольственные магазины и торговые центры,респираторы повышенной степени защиты надо будет носить на улице в местах массового скопления людей и в закрытых помещениях. На этот период вводится контроль на границах с восточными странами-соседями — Чехией и Венгрией. После праздников школьники перейдут на дистанционное обучение, а в непродовольственные магазины не будут пускать без отрицательного теста на коронавирус.

В отделениях реанимации в Вене находится рекордное число заболевших Covid-19, из-за чего приходится откладывать запланированные операции. В последнее время возраст пациентов уменьшился и они попадают в больницу с более тяжелыми симптомами.

Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц сообщил, что решения о дальнейших мерах по выходу из карантина в стране будут приниматься в зависимости от ситуации в каждом отдельном регионе.