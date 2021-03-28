Индонезия: взрыв у католической церкви

Правоохранительные органы Индонезии расследуют обстоятельства нападения на католическую церковь в городе Макасар, административном центре провинции Южный Сулавеси. Взрыв прогремел утром, в десять часов тридцать минут по местному времени, когда в храме завершалась служба по случаю Вербного воскресенья. По данным информационного агентства Ассошиэйтед Пресс, которое ссылается на свидетелей произошедшего, нападавших было двое. Один из них привел в действие взрывное устройство. На месте работают эксперты.

Мердисям, начальник полиции провинции Южный Сулавеси: "В настоящее время нам известно о смерти террориста. Еще не менее девяти человек получили ранения: пять охранников и четверо прихожан".

Однако позднее поступила информация о 14 пострадавших.

По словам священника Вильгельма Тулака, "бомба взорвалась за церковными воротами, которые стоят на входе во двор, а не перед дверью в храм".

В мае 2018 года в городе Сурабая семья из шести человек совершила теракт, целью которого стали христианские церкви. Тогда погибли одиннадцать человек. Десятки получили ранения.В связи с нападением в Макасаре посольство России в Индонезии призвало россиян сохранять спокойствие, и не посещать места массового скопления людей.