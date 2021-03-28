Колумбия: пандемия и обострение конфликтов

На фоне и во многом из-за пандемии в Колумбии активизировались вооружённые группировки. Конфликты то и дело вспыхивают в разных частях страны, в которой пять лет назад было заключено историческое соглашение о перемирии с ФАРК.

Пользуясь тяжёлой эпидемиологической ситуацией, преступные организации ведут борьбу друг с другом за территории, влияние и передел рынка наркоторговли. По данным Международного комитета Красного Креста, как минимум пять из них находятся в открытом противостоянии с колумбийскими властями.

В пятницу у здания мэрии в муниципалитете Коринто взорвался заминированный автомобиль. Ранения получили 43 человека.

Иван Дуке, президент Колумбии:

"Трусы всегда используют терроризм как оружие, чтобы запугать людей и повлиять на общество. Мы знаем, что за этим нападением стоят бандиты Дагоберто Рамоса. Это одна из группировок, с которыми мы боремся. И мы будем преследовать их, где бы они ни находились".

В 2020-ом жертвами нападений стали 389 человек - рекордное число за последние годы. Большинство из них - мирные жители.

В Колумбии зафиксировано почти 2 миллиона 360 тысяч случаев заражения коронавирусом, летальных исходов - более 62 тысяч.