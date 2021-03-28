Обыкновенный концерт в Барселоне

Если бы не белые маски на лицах меломанов, и дезинфицирующие гели на входе, то этот концерт в Барселоне ничем бы не отличался от тех, что проходили в "доковидные времена".

5 тысяч поклонников рок-музыки собрались в субботу вечером в концертном зале Palau Sant Jordi, который вмещает 24 тысячи зрителей. Своеобразный эксперимент, призванный проверить, могут ли подобные мероприятия с соблюдением строгих мер гигиены быть безопасными, несмотря на пандемию. Все зрители сдали тесты на на COVID-19, на входе им измерили температуру и выдают качественные маски категории FPP2. А вот социальную дистанцию соблюдать не обязательно.

Собравшиеся предвкушают удовольствие , которое можно разделить всем вместе:

"С нетерпением жду начала. У нас не было концертов почти год, и мне действительно очень не хватало живой музыки, атмосферы настоящего концерта, это совсем другое дело!"

Маски включены в стоимость билета. А ещё на концерте постоянно присутствуют шесть врачей. Анализы шести желающих попасть на концерт оказались положительными, и их немедленно изолировали.

С концерта все выходили воодушевлённые:

"Чувствовалось, что все было очень хорошо организовано, что ответственные лица проделали большую работу, чтобы культура могла двигаться вперед. Публика вела себя очень хорошо, и это вселяет в нас уверенность, что в будущем мы сможем сделать больше. Потому что когда мы, люди, по-настоящему захотим, мы всё можем делать так, как надо".

Кристина Гинер, Euronews:

"Билеты разошлись, как горячие пирожки, всего за один день по цене от 23 до 28 евро. Организация концерта обошлась в 200 тысяч евро, но важен тут не экономический аспект. Главное, узнать, сможем ли мы наслаждаться живой музыкой до открытия летних фестивалей".