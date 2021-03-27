Манифестация в защиту прав женщин

В Турции новые акции протеста. Тысячи человек вышли на манифестацию в Стамбуле. Они осуждают решение турецких властей выйти из международной конвенции по защите прав женщин, которая носит название Стамбульской — по месту её подписания в 2011 году.

Неделю назад в Анкаре заявили, что Запад со временем подменил суть договора и теперь использует его для "нормализации гомосексуализма" — что, по заявлению Анкары, не соответствует турецким семейным и социальным ценностям. Правительство Турции подчеркнуло, что отнюдь не собирается отказывать от защиты прав и свобод женщин, но теперь будет использовать для этого собственные законы.

Конвенцию подписали 45 стран и Европейский Союз, однако она до сих пор не ратифицирована в ряде государств Восточной Европы, в России и в Великобритании. Документ обязывает ввести уголовную ответственность за целый ряд насильственных действий в отношении женщин. За выполнением требований следит группа международных экспертов.