Разблокировать Суэцкий канал: новая попытка

Японская компания Shoei Kisen, которой принадлежит гигантский контейнеровоз Ever Given, перегородивший Суэцкий канал, заявила, что позже в субботу будет предпринята попытка спустить судно с мели, воспользовавшись приливом. От передней части судна убирают песок, углубляют дно, чтобы попытаться вытянуть Ever Given в более глубокую часть канала. В операции участвует нидерландская компания Boskalis.

Накануне в пятницу попытки освободить судно не увенчались успехом. Об этом сообщил представитель Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM), инженерного оператора судна. Египет обратился за помощью к международному сообществу. На этот призыв уже откликнулись США.

Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома:

"Мы предложили египетским властям помощь США в разблокировании канала. Мы начали консультации с нашими египетскими партнерами, чтобы вместе с ними выяснить, как мы можем наилучшим образом поддержать их усилия. Так что эти контакты продолжаются, и мы надеемся, что в ближайшее время сможем больше рассказать об этом".

Контейнеровоз Ever Given, принадлежащий японской компании Shoei Kisen KK, следовал из Китая в Роттердам под флагом Панамы. В минувший вторник в условиях песчаной бури от отклонился от курса он сел на мель в южной части Суэцкого канала, полностью заблокировав движение. Здесь уже скопилось около 200 судов и пробка продолжает расти.

Суэцкий канал - один из наиболее значимых торговых маршрутов мира, важнейшее звено поставок нефти с Ближнего Востока в Европу и США, за год через него проходят около 20 тысяч судов.