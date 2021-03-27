В ФРГ приостановлена ратификация законопроекта о фонде спасения ЕС

Федеральный конституционный суд Германии приостановил ратификацию парламентом законопроекта о создании фонда восстановления ЕС после пандемии. По мнению судей, документ может быть одобрен только после того, как будут представлены все юридические аспекты масштабного инвестиционного плана объемом 750 миллиардов евро. Суд принял такое решение после того как парламент ФРГ и представительство федеральных земель одобрили создание фонда. 390 млрд евро — это субсидии, остальные средства — кредиты, которые необходимо вернуть до 2058 года.

Соответствующие законопроекты ратифицированы на данный момент в 16 из 27 стран Евросоюза.

Ранее принятию законопроекта обещали воспрепятствовать члены оппозиционной ультраправой партии "Альтернатива для Германии", они также призвали президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера не подписывать документ.