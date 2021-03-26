Во Франции скончался режиссер и сценарист Бертран Тавернье

Не стало Бертрана Тавернье. Французский сценарист и режиссер ушел из жизни в возрасте 79 лет. Родом из Лиона, Тавернье начинал как кинокритик, а затем работал пресс-атташе Стенли Кубрика.

Мастер снял порядка тридцати картин. Его первый полнометражный фильм "Часовщик из Сен-Поля" с Филиппом Нуаре и Жаном Рошфором, получил специальный приз жюри Берлинского кинофестиваля. Картина "Воскресенье за городом" удостоилась награды за лучшую режиссуру на Каннском кинофестивале, лента "Приманка" взяла "Золотого медведя" на Берлинском кинофоруме.

В копилке мастера четыре "Сезара" и премия BAFTA. В 2015-ом за выдающийся вклад в киноискусство Бертрану Тавернье вручили "Золотого льва" - награду Венецианского кинофестиваля.

Тавернье работал с талантливыми французскими актрисами - Изабель Юппер, Сабиной Азема и Софи Марсо. Бертран Тавернье был президентом "Института Люмьер", который занимается сохранением кинонаследия. В 2016-ом Тавернье снял документальную ленту о французском кино, ставшую Библией для любителей кинематографа.