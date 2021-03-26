Covid-19 в Европе: показатели ухудшаются

Число новых случаев Covid-19 в Германии второй день подряд превышает 20 тысяч и по мнению главы Института Роберта Коха Лотара Вилера, показатель вскоре может увеличиться до отметки в 100 тысяч, если не сдержать распространение инфекции.

"Есть все признаки того, что третья волна коронавируса может быть гораздо хуже первых двух. Мы должны быть готовы к тому, что у большего числа людей заболевание будет протекать в тяжелой форме, что больницы не будут справляться с нагрузкой и что много людей умрет".

Власти Германии обязали всех прибывающих из ряда европейских стран, включая францию, Австрию, Данию и Чехию предоставлять на границе отрицательный тест на коронавирус. Для путешественников вводится также десятидневный карантин.

В Польше число заразившихся коронавирусом за прошедшие сутки превысило отметку в 35 тысяч человек — это самый высокий показатель за все время эпидемии в стране. Накануне власти объявили о введении дополнительных ограничительных мер.

Между тем в Венгрии, где показатели также ухудшаются с каждым днем, власти напротив, планируют ослабить карантинные меры после пасхальных праздников: в частности, откроются магазины, а комендантский час будет начинаться позже.

На этом фоне Всемирная организация здравоохранения призывает мировое сообщество предоставить 10 миллионов доз вакцины для 20 стран через международный механизм Covax.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус отметил: "Вакцины необходимы механизму Covax в срочном порядке, чтобы восполнить существующий недостаток, чтобы в течении ближайших двух недель в этих странах могла начаться иммунизация работников здравоохранения и пожилых людей. Поэтому сегодня я обращаюсь к государствам, которые могут оказать содействие и помочь нам достичь это цели"

Брюссель и Лондон тем временем не могут договориться о распределении вакцин. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Великобритания шантажирует Евросоюз.

В пятницу Европейское агентство лекарственных средств одобрило предприятия для производства вакцин от коронавируса в Нидерландах и в Германии.