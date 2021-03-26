Столкновение поездов в Египте: задержаны машинисты

32 человека погибли, около ста получили ранения в результате столкновения пассажирсских поездов в провинции Сохаг на юге Египта. На месте трагедии работают бригады свыше 70 машин скорой помощи. Они доставляют пострадавших в ближайшие больницы. Дополнительный медперсонал прибыл спецрейсом из Каира.

Власти обещают наказать виновных в аварии. По некоторым данным, неизвестные сорвали стоп-кран в одном из поездов. Следоваваший за ним локомотив врезался в остановившийся состав. Три вагона перевернулись. В них оказались заблокированными десятки людей.

Генпрокуратура начала расследование. Задержаны машинисты обоих поездов.

Железнодорожное сообщение на юге страны до сих пор парализовано.

Президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси пообещал родственникам жертв катастрофы компенсацию. При этом, аварии на железной дороге Египта, одной из старейших в регионе, - частое явление. В 2017 году здесь произошло 1793 происшествия.