Внутренняя борьба Фауста в Опере Бастилии

Поиск вечной молодости... сделка с дьяволом...
Все это в захватывающем путешествии "Фауста" Шарля Франсуа Гуно.
Фауст воплощен Бенджаманом Бернхеймом. Эрмонела Яхо очаровывает в роли Маргариты.
Визуально мощная новая мультимедийная постановка в Опере Бастилии в Париже проливает свет на одержимость современного общества вечной молодостью.
Опера рассказывает мифическую историю стареющего философа Фауста, который продает свою душу дьяволу Мефистофелю в обмен на молодость и прекрасную Маргариту.
По словам Тобиаса Кратчера, это произведение в свое время уже имело мультимедийную составляющую, которая действительно зажгла все театральные эффекты, которые могла предложить сцена XIX века. И поэтому для него было важно перенести это на современную сцену.
Внутреннюю борьбу Фауста Эрмонела Яхо описывает так:
"Я думаю, что это борьба в каждой человеческой душе, понимаете, вы думаете, правильно вы поступаете или нет в своей жизни. Это похоже на борьбу, которая у нас внутри".
Постановка "Фауста" Гуно была запланирована на март этого года, но в связи с пандемией была отменена. Телевизионную версию покажет телеканал France 5 26 марта. После этого она будет доступна на сайте канала в рубрике Culturebox.