Внутренняя борьба Фауста в Опере Бастилии

Поиск вечной молодости... сделка с дьяволом...

Все это в захватывающем путешествии "Фауста" Шарля Франсуа Гуно.

Фауст воплощен Бенджаманом Бернхеймом. Эрмонела Яхо очаровывает в роли Маргариты.

Это настоящее путешествие в человеческую душу Эрмонела Яхо сопрано

Визуально мощная новая мультимедийная постановка в Опере Бастилии в Париже проливает свет на одержимость современного общества вечной молодостью.

Я думаю, что тема молодости и желания повернуть время вспять - действительно универсальная тема, которую, вероятно, можно проследить до древних времен. Фаусту Гете нужны знания, - он говорит: "Я хочу знать, что объединяет мир в его основе". У него присутствует этот особенный исследовательский дух. А французский Фауст немного более приземлен, он просто говорит: "Я хочу молодости" Тобиас Кратцер режиссер

Опера рассказывает мифическую историю стареющего философа Фауста, который продает свою душу дьяволу Мефистофелю в обмен на молодость и прекрасную Маргариту.

Фауст - фальшивый молодой человек, ведь у него есть опыт прошлой жизни, и он, конечно же, его помнит. Несмотря на внешность старика, мы видим, что он находится в начале - в его потребности в любви, в потребности быть принятым и отдавать есть что-то очень человечное Бенджаман Бернхейм тенор

По словам Тобиаса Кратчера, это произведение в свое время уже имело мультимедийную составляющую, которая действительно зажгла все театральные эффекты, которые могла предложить сцена XIX века. И поэтому для него было важно перенести это на современную сцену.

Сегодня у нас есть возможности, которых у нас не было двадцать лет назад, с мэппингом, с проекциями, с микрофонами, с камерами прямой трансляции. Мы действительно можем адаптировать оперу к большому экрану и создать кинематографическую оперу Бенджаман Бернхейм тенор

Внутреннюю борьбу Фауста Эрмонела Яхо описывает так:

"Я думаю, что это борьба в каждой человеческой душе, понимаете, вы думаете, правильно вы поступаете или нет в своей жизни. Это похоже на борьбу, которая у нас внутри".

Постановка "Фауста" Гуно была запланирована на март этого года, но в связи с пандемией была отменена. Телевизионную версию покажет телеканал France 5 26 марта. После этого она будет доступна на сайте канала в рубрике Culturebox.