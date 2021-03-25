Роскомнадзор готов проверять паспорта при регистрации в соцсетях

Роскомнадзор разрабатывает систему для сбора паспортных данных новых пользователей социальных сетей. Об этом говорится в проекте приказа, опубликованном на официальном портале нормативных правовых актов. Документ посвящён защите персональных данных. Предполагается, что при создании новых аккаунтов у пользователей будут запрашивать дополнительное согласие на обработку информации. Сделать это можно будет, в том числе, через Единую информационную систему Роскомнадзора (ЕИС).

Для регистрации согласия на обработку данных через государственную систему пользователю надо будет ввести не только настоящие фамилию, имя и отчество, но и реквизиты паспорта, а также домашний адрес, номер телефона и email. Эти сведения должны впоследствии пройти сверку с базой портала госуслуг.

Автор инициативы, депутат «Единой России» Антон Горелкин рассказал в интервью «Коммерсанту», что эти правила рассчитаны прежде всего на социальные сети и мессенджеры. Собирать согласия с использованием собственной платформы либо ЕИС надо будет только с новых пользователей. За нарушение этих требований будет грозить штраф.

Издание приводит комментарии представителей российских социальных сетей, которые уверены, что эти правила соответствуют тенденциям в сфере защиты персональных данных, кроме того, подчеркивается, что владельцы сайтов сами будут выбирать, как именно им получать согласие у новых пользователей.

В движении по защите цифровых прав «Роскомсвобода» отнеслись к этой инициативе с подозрением. «Ни Роскомнадзору, ни соцсетям ни к чему такой объём данных, если они не планируют передавать их правоохранительным органам или монетизировать через рекламу», — объясняет аналитик Михаил Третьяк. Эксперты опасаются и утечки персональных данных из-за злоупотреблений или хакерских атак.