Участники Саммита ЕС решают ограничить экспорт вакцин

Главы государств и правительств Евросоюза обсуждают по видеосвязи борьбу с коронавирусом, слишком низкие темпы прививок, а также текущие внешнеполитические вопросы. Брюссель предложил не поставляют вакцины в страны, которые сами их производят, но не экспортируют в ЕС, или имеют более низкий уровень заболеваемости.

По мнению директора аналитического центра "Брейгель", не все лидеры ЕС готовы одобрить к такую меру.

«Давление на них огромное, - сказал Гунтрам Вольф. – Это сейчас политическая проблема номер один. Очень трудно объяснить своим гражданам, почему Евросоюз поставил 70 млн доз в свои страны и 40 млн доз за границу».

Ограничения направлены в основном против Великобритании, которая почти не поставляет в ЕС вакцины. Накануне Саммита Соединённое Королевство и Евросоюз пообещали сотрудничать во имя всеобщего блага, что несколько ослабило напряженность между ними.

США также препятствуют вывозу вакцин за свои границы. Вопросы об этом имеются к президенту Джо Байдену, который обратится к участникам этой виртуальной встречи в верхах.

Кипят споры и внутри Евросоюза. Австрия утверждает, что не получила положенного ей количества доз. А Польша требует от ЕС ослабить патентные ограничения, чтобы распространить производство вакцин по Союзу. С этим не согласны страны, которые их выпускают.

Почти год в Восточном Средиземноморье продолжалась с конфронтации с Турцией из-за геологоразведки. Отношениям с ней посвящён доклад, который представляет участникам Саммита Верховный представитель ЕС по внешней политике:

«На будущее я определил пару мер в рамках двойного подхода, - сказал Жозеп Боррель. - С одной стороны, позитивные меры, а с другой стороны, меры, которые могут быть приняты, если ситуация ухудшится».

Однако приоритетом для президентов и премьер-министров является преодоление всё более острой нехватки в Евросоюзе вакцин.