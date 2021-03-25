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Брюссельское бюро

Саммит ЕС: Байден, Турция и ограничение экспорта вакцин

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 Ana LAZARO
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Charles MICHEL, President of the European Council, and Joe BIDEN, President of the United States of America
Charles MICHEL, President of the European Council, and Joe BIDEN, President of the United States of America   -   Авторское право  European Union
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К виртуальной встрече в верхах Евросоюза подключился американский гость. Лидеры радушно приветствовали Президента Соединённых Штатов Джо Байдена. Глава Совета ЕС сказал, что стороны подтвердили приверженность трансатлантическому сотрудничеству:

«У нас была возможность определить темы, которыми мы будем заниматься вместе, прежде всего Covid-19, - сказал Шарль Мишель. – Нам необходимо гарантировать доступ к вакцинам и цепочкам поставок».

А ранее в четверг на саммите ЕС господствовала тема третьей волны коронавируса. Одобрено предложение Брюсселя ограничить поставки вакцин в те страны, которые в них меньше нуждаются и не делятся с другими своими препаратами. Некоторые руководители критиковали эту меру и поддержали её неохотно. Председатель Еврокомисии подчеркнула, что действовать нужно решительно, на благо Союза и мира:

«Чтобы внести ясность: мы хотим обеспечить европейцам справедливую долю вакцин, - сказала Урсула фон дер Ляйен. – Нам придётся объяснять нашим гражданам, что наши компании, экспортирующие вакцины по всему миру, полностью соблюдают свои обязательства и не подвергают риску поставки в Евросоюз».

По последним данным, с декабря Евросоюз экспортировал 77 млн доз в 33 страны. Наибольшую долю – более 20 млн, получила Великобритания. Тем временем, странам-членам ЕС поставлено 88 млн доз, из которых было использовано 62 млн.

Лидеры также обсудили отношения Брюсселя с Анкарой и отметили в них изменения к лучшему. Евросоюз выразил намерение развивать с Турцией торговлю, но пригрозил санкциями, если она возобновит незаконное бурение в Восточном Средиземноморье,