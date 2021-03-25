Саммит ЕС: Байден, Турция и ограничение экспорта вакцин

К виртуальной встрече в верхах Евросоюза подключился американский гость. Лидеры радушно приветствовали Президента Соединённых Штатов Джо Байдена. Глава Совета ЕС сказал, что стороны подтвердили приверженность трансатлантическому сотрудничеству:

«У нас была возможность определить темы, которыми мы будем заниматься вместе, прежде всего Covid-19, - сказал Шарль Мишель. – Нам необходимо гарантировать доступ к вакцинам и цепочкам поставок».

А ранее в четверг на саммите ЕС господствовала тема третьей волны коронавируса. Одобрено предложение Брюсселя ограничить поставки вакцин в те страны, которые в них меньше нуждаются и не делятся с другими своими препаратами. Некоторые руководители критиковали эту меру и поддержали её неохотно. Председатель Еврокомисии подчеркнула, что действовать нужно решительно, на благо Союза и мира:

«Чтобы внести ясность: мы хотим обеспечить европейцам справедливую долю вакцин, - сказала Урсула фон дер Ляйен. – Нам придётся объяснять нашим гражданам, что наши компании, экспортирующие вакцины по всему миру, полностью соблюдают свои обязательства и не подвергают риску поставки в Евросоюз».

По последним данным, с декабря Евросоюз экспортировал 77 млн доз в 33 страны. Наибольшую долю – более 20 млн, получила Великобритания. Тем временем, странам-членам ЕС поставлено 88 млн доз, из которых было использовано 62 млн.

Лидеры также обсудили отношения Брюсселя с Анкарой и отметили в них изменения к лучшему. Евросоюз выразил намерение развивать с Турцией торговлю, но пригрозил санкциями, если она возобновит незаконное бурение в Восточном Средиземноморье,