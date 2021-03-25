Пауки бегут от наводнения к людям

По меньшей мере два человека стали жертвами наводнений на востоке Австралии. По сообщениям спасателей, оба они — водители, которые не сумели выбраться из машин, захваченных потоками воды.

Сильные ливни начались в конце прошлой недели и прекратились по большей части лишь накануне. Наводнение оказалось крупнейшим за полвека, в некоторых районах штата Новый Южный Уэльс выпало рекордное количество осадков за сто лет.

Затоплены гектары сельхозугодий, повреждены сотни домов, разрушены дороги и линии электропередачи.

Эвакуированы в общей сложности 18 тысяч человек. Спасать приходится и множество домашних животных, застигнутых врасплох на затопленных фермах.

Другие животные спасаются сами: пауки в огромном количестве забираются на заборы и деревья, а многие ищут спасения в человеческом жилье.

Дэниел Рамси, Австралийский парк рептилий:

"Эти пауки, особенно самцы, проявляют сейчас большую активность и могут забраться в дом. Но для взрослых людей они не особенно опасны, их можно легко поймать и сдать к нам в парк. Мы выдоим из них яд и сможем изготовить противоядие, которое спасёт множество жизней".

Из-за наводнений в пострадавших районах пришлось приостановить и вакцинацию от коронавируса: вода заблокировала несколько десятков клиник и прививочных пунктов.