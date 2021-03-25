Картина Винсента Ван Гога "Уличная сцена на Монмартре" ушла с молотка за 13 млн евро. На торги аукционного дома Sotheby's она попала из частной коллекции. Более ста лет полотно хранилось у членов одной французской семьи. Первоначальная оценочная стоимость лота составляла €5 млн.

Картина написана в 1887 году и относится к довольно короткому, но плодотворному парижскому периоду художника. Это поворотный момент в его творчестве - начало работы над техникой и стилем, предвосхитившими появление эксрпессионизма.