Вино из космоса

Эта космическая Одиссея началась больше года тому назад: на борту грузового корабля SpaceX на Международную космическую станцию были доставлены 12 бутылок бордоского вина Petrus и 320 побегов виноградной лозы.

Вино оставалось на борту МКС 14 месяцев, растения - 10 месяцев. По возвращении на Землю вино подверглось взыскателному анализу и дегустации в Институте виноградарства и виноделия в Бордо. Экспертам было предложено два бокала вина: земного и небесного:

Джейн Энсон - винный критик, она пишет для журнала "The Decanter".

"Оба абсолютно великолепны, - говорит она, - но если говорить о том, которое оставалось на Земле, то его букет, как по мне, ещё не полностью раскрылся. Это вино более танинное, ещё молодое. А у того, что побывало в космосе, танины смягчились, проявилось больше цветочных ноток "

Для виноградных лоз Мерло и Каберне Совиньон ставки были выше: планировалось выяснить, изменило ли отсутствие силы тяжести их характеристики, стали ли они более выносливыми после такого испытания. Первый осмотр показал: все растения выжили, вернулись неповреждёнными, и их рост даже ускорился.

Стефани Клюзе, виноградарь-исследователь (ISVV)

"Теперь мы хотим проследить, как эти растения будут бороться с такими болезнями, как виноградная плесень, которая создает множество проблем. Мы, безусловно, также проведем тесты на их устойчивость нашествию филлоксеры виноградной (мелких насекомых, которые тоже представляют для нас серьёзную проблему), а ещё мы, конечно, посмотрим, насколько изменилась влагоёмкость этих растений, их способность удерживать влагу. Возможно, это поможет нам создать сорта, более усртойчивые к засухе".

Автор космического эксперимента, европейский стартап Space Cargo Unlimited, не собирается останавливаться на достигнутом. Следующая космическая миссия уже запланирована: испытать брожение винограда в невесомости.