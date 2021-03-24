ЕС-США: возрождение трансатлантического партнёрства

Смена администрации Соединённых Штатов даёт возможность оживить их деловые отношения с Европейским Союзом. Последние 4 года, при президенте Трампе, стороны находились на грани торговой войны. Теперь они рассчитывают на возрождение прежнего партнёрства. США и ЕС считают, что их совместное лидерство необходимо для восстановления мировой экономики, которую разрушила пандемия Covid-19.

В среду по инициативе в Вашинтона и Брюсселя началась трехдневная видеоконференция, в которой участвуют государственные деятели, руководители корпораций и учёные. Они обсуждают перспективы более тесного взаимодействия двух сторон океана в решении вопросов коммерции, изменения климата и развития цифровой экономики. Дискуссию предварил 20 февраля президент США Джо Байден:

«Я знаю, что последние несколько лет стали проверкой на прочность трансатлантических отношений. Но Соединённые Штаты полны решимости возобновить сотрудничество с Европой, консультироваться с ней, вернуть себе нашу позицию доверия и лидерства».

За этими словами сразу последовали действия. В начале марта новая администрация договорилась с ЕС о четырёхмесячном замораживании пошлин, наложенных друг на друга из-за предоставления субсидий аэрокосмическим гигантам Boeing и Airbus.

Вряд ли это сразу положит конец давнему конфликту, но генеральный директор Американской торговой палаты в Евросоюзе Сюзан Дэнджер оценила соглашение как готовность сторон двигаться в правильном направлении:

«Очень позитивный знак то, что после разговора между президентом Байденом и председателем фон дер Ляйен всего десять дней назад они согласились отсрочить на 4 месяца эту конфронтацию. Так что это первый шаг. Мы, как бизнес-сообщество, ожидаем, что следующим шагом станет принятие некоторых мер в отношении тарифов на алюминий, предпочтительно их полная отмена, но, главное - вывести из-под них Евросоюз».

Байдену приходится ликвидировать конфликт, затеянный его предшественником. После того, как в 2018 году Дональд Трамп ввел пошлины на сталь и алюминий из ЕС, Брюссель в ответ ввёл их на американские экспортные товары, такие как виски бурбон, табак и мотоциклы Harley-Davidson.

Проблема нынешнего президента в том, что промышленности и профсоюзам в США нравятся тарифы на чужую сталь. Но если Белый дом их не отменит, ответные европейские тарифы автоматически удвоятся 1 июня, что создаст большие трудности американским экспортерам.

Американский экономист, специалист по трансатлантической торговле Джо Куинлан называет ещё одним предметом для спора цифровой налог, которым ЕС хочет обложить технологические гиганты:

«Я думаю, что они могут найти общий язык. Я не уверен, что этот цифровой налог, исходящий из Европы, будет одорительно воспринят Вашингтоном или деловыми кругами. Но главное здесь – то, США и ЕС разговаривают. Раньше они действовали в одностороннем порядке. Теперь же предстоит всё определять вместе».

Напряженность в трансатлантических торгово-экономических отношнения существала всегда, но теперь есть шанс её значительно разрядить.