Брюссель ужесточает правила экспорта вакцин из ЕС

Еврокомиссия предложила ужесточить контроль над экспортом производимых в Союзе вакцин. Их будет труднее получать странам, которые "не отвечают взаимностью". Ранее Брюссель обвинил британско-шведскую фармацевтическую кампанию AstraZeneca в невыполнении обязательств по поставкам своей продукции в ЕС. Ограничения коснутся и стран, где прививки от коронавируса получило больше людей, чем в Евросоюзе, и где лучше эпидемиологическая ситуация.

«Наш механизм выдачи разрешений на экспорт не адресован какой-либо конкретной стране, но ясно, что нам в ЕС необходимо обеспечить вакцинацию нашего собственного населения, а мы в этом смысле отстаем, - сказал вице-председатель Еврокомиссии Валдис Домбровскис. - Евросоюз является одной из горячих точек пандемии, то же время он также является крупнейшим экспортером вакцин. Для сравнения я бы назвал Великобританию ».

Евросоюз одобрил экспорт около 41 млн доз в 33 страны. Крупнейшим получателем вакцин с 10 млн доз является Соединённое Королевством. Между тем, из него ЕС не получил ни одной дозы. Если в Великобритании привито 44% взрослого населения, то в ЕС только 13%. Немецкий евродепутат считает это несправедливым:

«Европа экспортирует во многие, многие страны, то наши народы страдают, - сказал Петер Лизе. - Европейцы отчаянно ждут вакцин, и на континенте, учитывая его запасы, можно было бы делать гораздо больше уколов. Этого и пытается добиться Еврокомиссия. Это не лучший вариант, но худшим было бы просто оставить всё, как есть ».

Предложение Еврокомиссии рассмотрят в четверг лидеры ЕС.

Между тем, газета Stampa сообщает, что 29 млн доз AstraZeneca были обнаружены на заводе в Италии. Брюссель просит компанию объяснить, для чего предназначена эта вакцина, подозревая, что её ждёт Лондон.