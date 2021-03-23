Другая сторона Йемена

Захватывающие дух пейзажи, изумрудная вода Индийского океана и белые песчаные пляжи ... Все это - архипелаг Сокотра - территория Республики Йемен. Сокотру многие называют символом надежды и окном в благополучное будущее страны, континентальная часть которой опустошена войной.

Впрочем, и архипелаг оказался втянутым во внутренний конфликт: в июне прошлого года Сокотру на некоторое время взяли под контроль сепаратисты.

Архипелаг входит в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, благодаря своему уникальному животному и растительному миру. Похожее на гигантский гриб с зеленой шляпкой Драконово дерево - одно из самых знаменитых растений Сокотры. А еще здесь добывают редчайший жемчуг - черный со свинцовым отливом.

В Йемене уповают на то, что когда-то Сакотру удастся превратить в центр международного туризма и сделать архипелаг местом, о котором мечтают путешественники.