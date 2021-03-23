Дебют госсекретаря США Энтони Блинкена в НАТО

Энтони Блинкен впервые посещает Брюссель в качестве госсекретаря США. В штаб-квартире НАТО его принял Генеральный секретарь Йенс Столтенберг. Их общая цель — оживить оборонное трансатлантическое сотрудничество после четырёх лет его охлаждения при президенте Трампе.

«Я прибыл сюда, чтобы выразить непоколебимую приверженность Соединённых Штатов этому альянсу, который был краеугольным камнем мира и процветания Северо-атлантического сообщества на протяжении более 70 лет, - сказал Блинкен. - Я приехал в Брюссель, потому что мы, американцы, хотим восстановить наше партнёрство, в первую очередь, с нашими союзниками по НАТО ».

«Мы открываем новую главу в наших трансатлантических отношениях, которые воплощены в НАТО, - сказал Столтенберг. - Поэтому союзники горячо приветствовали очень четкое и сильное заявление госсекретаря Блинкена. Он донёс послание президента Байдена о том, что США искренне хотят восстановить сила этого альянса, силу НАТО ».

Но смена хозяина Белого Дома не означает, что забот у НАТО убавилось. Альянс ощущает угрозу со стороны России, беспокоится по поводу военных приготовлений Китая, решает вопрос своего присутствия в Афганистане, противостоит терроризму и кибератакам, пытается примирить Турцию с другими странами- членами.

«Как сделать НАТО, по желанию президента Франции Макрона, более активным политическим альянсом? - вопрошает глава Германского фонда Маршалла (США) Ян Лессер. - Не дело НАТО напрямую заниматься самыми глобальными проблемами, например, Китаем, но это должно быть место, где вместе собираются союзники, чтобы обсуждать подобные вещи. Так не было в последние годы, когда внимание было сосредоточено на европейской безопасности. Это придётся делать и дальше, потому что Россия никуда не делась как угроза, и это очень остро ощущается некоторыми членами альянса ».

Переговоры Энтони Блинкена с министрами иностранных дел стран-членов посвящены также подготовке брюссельского саммита НАТО в этом году с участием Джо Байдена. На нем будет принята новая стретегическая концепция альянса.