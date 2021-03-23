Израильтяне избирают парламент

Граждане Израиля голосуют на досрочных парламентских выборах, четвертых за последние два года. Главная интрига избирательной кампании - сможет ли действующий премьер-министр Биньямин Нетаньяху удержаться у власти. Партия "Ликуд" Нетаньяху остается доминирующей политической силой, но хватит ли ей поддержки для создания устойчивой коалиции? Глава правительства вместе со своей супругой проголосовали на одном из участков в Иерусалиме.

Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля: "Я благодарю граждан Израиля. Мы пережили год полный страданий, но в то же время год, который нас объединил. И мы наконец вместе выходим из этой коронавирусной эпидемии. А теперь, я призываю всех выйти из дома и реализовать право голоса".

На участки для голосования приглашены 6,578 млн избирателей. Пандемия внесла коррективы в организацию процесса. Более четырехсот избирательных участков открыты исключительно для пациентов с COVID-19 и свыше трехсот работают для людей, находящихся на карантине. День выборов по закону в Израиле является выходным. Безопасность в ходе голосования обеспечивают порядка 20 тысяч полицейских.