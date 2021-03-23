Лидеры Евросоюза обсудят изменение отношений с Турцией

Евросоюз готов предложить Турции больше денег за помощь в регулировании миграционного потока и обновить Таможенный союз с ней. Но это при условии, что Турция будет и дальше вести себя «спокойно» и «конструктивно». Такова основная идея доклада Европейской комиссии и Верховного представителя ЕС по внешней политике.

Отношения между ЕС и Турцией изменились с начала нынешнего года, в основном из-за ослабления напряженности в Восточном Средиземноморье, с одной стороны, и угроз президента Реджепа Тайипа Эрдогана закрыть оппозионную Демократическую партию народов, с другой стороны.

Представитель этой прокурдской организации Хишьяр Озсой разочарован смягчением позиции Евросоюза в отношении Турции:

«Под огромным давлением десятки миллионов людей в нашей стране борются за демократическое будущее, а теперь мы видим, как европейские лидеры, мы не знаем, по какой причине, дают Эрдогану подышать свежим воздухом. Как ещё турецкий народ может это воспринять? Я представитель Демократической партии. Более 5 тыс моих коллег находятся в тюрьмах. Почему мы на это пошли? И в чём для нас выгода? Мы боремся за демократическое будущее Турции. Мы думаем, что у Евросоюза должны быть хорошие отношения с Турцией, но не с такой Турции, которая находится под почти диктатурой".

Междунарное осуждение вызвал недавний выход Турции из Стамбульской конвенции о предупреждении насилия в отношении женщин и борьбе с ним. Турция перестала забирать за европейские деньги мигрантов, пробравшихся из неё в Грецию.

Курдская оппозиция критикует Еврокомиссию за то, что она не ставит условиями расширения торговли с Турцией проведение в ней демократических реформ и уважение прав человека. Озсой добавил:

«Мы не понимаем, почему европейцы не увязывают соблюдение Турцией демократических стандартов с углублением Таможенного союза».

В докладе, однако, предлагаются некоторые меры на случай, если Турция, «вернётся к односторонним действиям или провокациям». Это будут санкции, которые могут распространяться на юридических лиц или «секторы, важные для турецкой экономики, такие как туризм».

Бывший посол ЕС в Турции Марк Пьерини считает, что до этого не дойдёт:

«Я думаю, что санкции отведены на второй план, в основном под давлением Германии, Испании, Италии, Болгарии, Венгрии. Эти страны очень заинтересованы в улучшении отношений с Турцией. Да и весь Евросоюз пытается, как это ему свойственно, избежать конфликтной ситуации. Поэтому они всегда будут искать мирное решение. Проблема в том, что сторонам нужно где-то добиться прогресса. А областей для прогресса очень мало ».

Главы государств и правительств Евросоюза обсудят этот доклад и отношения с Турций в четверг на видеоконференции. На прошлой неделе руководители ЕС таким же образом общались с президентом Эрдоганом.