Спасти зубров на Украине

Украинские защитники природы борются за спасение зубров. Когда-то широко распространенный в Европе близкий родственник североамериканского бизона, крупнейшее наземное млекопитающее континента, подвергался охоте и оказался на грани исчезновения. Активисты Международного общества защиты европейских бизонов, созданного в 1923 году, нашли 53 особи в зоопарках по всему миру и помогли вернуть их в дикую природу. На Украине сейчас насчитывается от 350 до 400 зубров.

Виталий Смагал - учёный, зубрами он занимается давно:

"Зубры выжили в нашей стране лишь благодаря усилиям нескольких людей, которые сохранили этих животных, несмотря на все связанные с этим проблемы и затраты".

Из-за отсутствия инфраструктуры и организованных национальных парков Украина - одна из немногих европейских стран, где зубры живут в дикой природе. За их благополучием на расстоянии следит группа местных энтузиастов.

В этом месяце на Украине марте стартовал спецпроект при поддержке Международного общества защиты европейских бизонов и украинских лесников. На двух зубров были одеты высокотехнологичные ошейники, которые позволяют защитникам природы получать данные о животных.

"Ошейник постоянно собирает информацию о местонахождении животного, даёт возможность анализировать полученные геоинформационные данные. В частности, мы можем узнать об особенностях передвижения животных, о том, что они едят, где спят и где находятся в разное время дня", - рассказывает Богдан Выхор, руководитель программы WWF Ukraine.

Благодаря крупным размерам и силе, у зубров нет естественных врагов, и их вымирание было вызвано в основном деятельностью человека. Украинские лесники помогают увеличить поголовье европейских бизонов, выращивая молодых животных и выпуская их на волю в двухлетнем и трёхлетнем возрасте. Они верят, что их усилия в конечном итоге приведут к значительному росту популяции зубров в дикой природе.

В декабре прошлого года в очередном обновлении "Красной книги" видов, находящихся под угрозой исчезновения, Международный союз охраны природы (МСОП) сообщил, что численность зубров в Европе с 2003 года выросла более чем втрое - их сейчас засчитывается на континенте более 6 200.