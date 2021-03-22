Турция: власти пытаются успокоить инвесторов после обвала лиры

Турецкая лира в понедельник рухнула на 15% по отношению к доллару, после того как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправил в отставку главу Центробанка республики Наджи Агбала. Через несколько часов после начала торгов, по мере роста их объема, ситуация начала стабилизироваться.

На прошлой неделе Агбал поднял учетную ставку с 17% до 19%. Ранее Эрдоган резко выступал против повышения этого ключевого показателя, считая такую меру вредной для экономики. Отставка Агбала удивила как местных, так и иностранных инвесторов.

Чтобы удержать их от резких шагов, министр финансов Турции Лютфи Эльван заявил, что власти в любом случае будут придерживаться правил свободного рынка.

Вот, что сказала Евроньюс Ильке Тойгюр, эксперт и отрудница исследовательского центра, который анализирует политические и социальные события в Турции и отношения этой страны с Европой:

"Любые шаги, касаются ли они внешней или внутренней политики, в Турции в настоящее время нацелены на то, чтобы правительство осталось у власти. Так что, не стоит удивляться, когда решения изменяются в одночасье, как случилось например со Стамбульской конвенцией или с главой Центрального Банка, буквально в пятницу вечером, после закрытия торгов".

На посту директора Центробанка Турции Наджи Агбал проработал чуть более четырех месяцев. Его сменил Шахап Кавджиоглу, бывший банкир и депутат от правящей партии, который разделяет взгляды Эрдогана относительно политики низких ставок. С 2019 года это уже третья смена главы Центрального Банка.