На чём ездить, когда запретят бензин и дизель?

Евросоюз пытается убрать с дорог привычные бензиновые и дизельные автомобили, но этому препятствует битва, разгоревшаяся между их производителями защитниками окружающей среды.

9 марта страны ЕС (Нидерланды, Австрия, Бельгия, Дания, Греция, Мальта, Ирландия, Литва и Люксембург) призвали Европейскую комиссию установить чёткую дату окончания выпуска и продаж машин с двигателями внутреннего сгорания. Брюссель говорит лишь о постепенном отказе от них к 2050 году.

Представитель Еврокомиссии сказал, что она "тесно работает с отраслями промышленности и всеми заинтересованными сторонами с целью перейти к более чистой мобильности в Европе».

На просьбу корреспондент Euronews Шандора Жироша назвать срок завершения этой работы Тим Макфи ответил:

«На данный момент мы не называем конечную дату, когда это должно произойти. Понятно, что у автомобиля есть жизненный цикл, он может быть 10-15 лет. Это даёт вам представление о том, когда этот переход произойдёт».

В настоящее время на транспорт приходится 25% выбросов в атмосферу парниковых газов. Европейская стратегия устойчивого развития предусматривается сокращение этих выбросов на 90% к 2050 году. Это означает, что тогда у машин не должны быть выхлопа.

Но в настоящее время автомобилестроение находится в кризисе. Согласно его лоббистам в Брюсселе, из-за пандемии производство в ЕС упало за год на 23%.

Между тем, борьба за чистый воздух ложится тяжёлым бременем на плечи потребителей. Венгерский журналист Даниэль Зах отмечает, что последний стандарт выбросов для автомобилей, так называемый Евро 6, уже вызвал необходимость создавать более сложные и двигатели:

«Машины с ними дорогие, и они становятся всй дороже. Для автовладельцев большая разница, купить новый Volkswagen Polo за 15 тыс евро или за 20 тыс. И пока этот фактор недостаточно учитывается, даты постепенного отказа от бензина и дизельного топлива также ненадежны ".

Позднее в этом году ЕС объявит новый стандарт для выбросов Евро 7, который вероятно, вступит в силу с 2025 года.

Ситуация на авторынке резко изменится, когда начнуть падать цены на аккумуляторы и электромобили. А Брюссель связывает будущее транспорта с развитием железнодорожных дорог и велосипедных дорожек.