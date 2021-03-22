В Бельгии прошли церемонии в память погибших в результате терактов 2016 года

В Бельгии почтили память жертв терактов, которые были совершены пять лет назад в международном аэропорту Брюсселя и европейском квартале столицы. В результате нападений погибли 32 человека. Более трехсот получили ранения.

Траурные мероприятия начались в терминале брюссельской воздушной гавани. В них приняли участие король Бельгии Филипп и его супруга Матильда, а так же прмеьр-министр страны Александр де Кро. Чета монархов встретилась с родственниками погибших и пострадавших. Затем король и королева возложили цветы у стены памяти на станции метро "Мальбек".

22 марта 2016 года двое смертников устроили взрывы в аэропорту Брюсселя, а спустя час еще один террорист взорвал бомбу на станции метро "Мальбек" недалеко от брюссельских офисов Евросоюза. Как установили следователи, нападавшие были связаны с террористической организацией "Исламское государство", а также являлись членами той же экстремистской ячейки, которая осуществила вылазки в Париже 13 ноября 2015 года.