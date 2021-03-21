Опасные игры на дорогах в Европу

Этот фильм два нидерландских режиссёра сняли на дорогах Европы и на приграничных территориях. Месяцами они следили за молодыми мигрантами, которые, спасаясь от войны или нищеты, пытаются добраться до Европы любыми средствами, зачастую рискуя при этом собственной жизнью. Лента "Теневая игра" получила награду как лучший документальный фильм на недавно завершившемся Женевском международном кинофестивале по правам человека (FIFDH).

Эйфье Бланкефорт, режиссёр:

"Мы начали работу над фильмом, в пути познакомились со множеством молодых людей и детей. Мы часто слышали это слово "игра". " Мы идём играть, - говорили они. - Моя игра начнётся завтра". Нам стало интересно, о чем они говорят? И мы выяснили, что они используют этот термин для описания незаконного пересечения границ. В каком-то смысле это действительно игра, в которой можно проиграть или выиграть. Но, конечно, это очень опасная игра".

Эти подростки, дети, бежали из Сирии, Дарфура, Афганистана. Они покинули свои семьи и свою страну в поисках лучшего будущего. Но европейская миграционная политика не позволяет им пересекать границы на законных основаниях. Враждебная природа, заборы или вооруженная охрана - каждый шаг, который они делают к вожделенному пункту назначения, может оказаться последним шагом навстречу смерти. Это фильм о взрослении на тайных дорогах к Старому континенту.

Режиссеры погружают нас в интимную обстановку, иногда с помощью изображений, снятых самими молодыми людьми на мобильные телефоны. На границе их игры часто заканчиваются. Многих задерживает полиция и отправляет в лагеря, где они могут ждать бесконечно ...

Элс ван Дриэл, режиссёр:

"Иногда мы и сами впадали в отчаяние, видя, в какие безнадёжные ситуации они попадали. Мы полюбили их. Мы были под впечатлением их молодых порывов, они такие талантливые, надеются на лучшее будущее для себя, но и в некотором роде наивны, конечно, потому что у них так много ожиданий, связанных с этой Европой, ожиданий, которые, возможно, вовсе и не оправдаются потом".

На экраны европейских стран документальный фильм "теневые игры" выйдет уже этой весной, если кинотеатры откроются. Более подробную информацию о нём вы сможете найти на сайте shadowgame.eu.