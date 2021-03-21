Всем миром против расизма

Международный день борьбы с расизмом отметили в воскресенье в разных уголках мира. Папа римский Франциск назвал его проявления в современном обществе постыдными, сравнив расизм с вирусом, который быстро мутирует и, вместо того, чтобы исчезнуть, скрывается в ожидании.

В амстердамском Вестерпарке к всемирной демонстрации присоединились около 500 человек - отведенная площадка в условиях карантинных мер не смогла вместить всех желающих.

"Я здесь, потому что хочу жить в стране, где нет расизма, где у всех равные возможности, где люди не подвергаются дискриминации и могут жить свободно и быть терпимыми", - говорит этот участник акции.

"Меня шокирует то, что так много людей проголосовало за крайне правые партии, они получают все больше и больше мест в парламените, я считаю это неприемлемым", - объясняет эта манифестантка.

С осуждением расовой дискриминации выступил и ряд международных организаций. Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди призвал мировое сообщество не только занять антирасистскую позицию, но и активно ему противостоять.

По другую сторону Атлантики митинги солидарности прошли на фоне недавних нападений на американцев азиатского происхождения, жертвами которых стали 8 человек. Участники акций протеста против расовой ненависти выразили поддержку семьям погибших и надежду на то, что всеобщее осуждение позволит предотвратить подобные проявления в будущем.