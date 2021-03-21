В Майами-Бич объявлен режим чрезвычайного положения из-за наплыва туристов

Власти американского курортного города Майами-Бич в штате Флорида объявили режим чрезвычайного положения из-за большого наплыва туристов, которые решили провести отпуск на берегу океана в разгар пандемии коронавируса. Такое решение было принято после того, как в пятницу вечеринка на пляже закончилась столкновениями отдыхающих с полицией. За несоблюдение карантинных мер было задержано более 120 человек.

Для борьбы с нарушителями правил социального дистанцирования в городе усилены наряды полиции.

"Я думаю, это хорошая идея, даже несмотря на то, что мы хотели бы повеселиться, - говорит эта туристка из Мэриленда. - Думаю, все должны соблюдать правила, так что это хорошая идея".

"Люди не делают ничего особенного, - считает этот отдыхающий из Нью-Джерси. - Все просто наслаждаются пляжем, здесь хорошая атмосфера, а они хотят его закрыть в 8 вечера. Люди пойдут куда-то еще и потратят деньги там. Они хотят жить. Корона закончилась, зима закончилась, сделайте вакцину и возвращайтесь!"

Теперь с 8 вечера и до 6 утра в городе действует комендантский час - закрыты рестораны, посещать пляжи и любые массовые мероприятия запрещено.