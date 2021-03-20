ЕС пытается ускорить вакцинацию, но нечем

Власти французского департамента Сена-Сен-Дени намерены создать на базе стадиона "Стад де Франс" крупнейший в стране центр вакцинации от коронавируса. Как ожидается, он откроется в начале апреля. Однако удастся ли Франции и другим странам ЕС ускорить темпы прививочной кампании, пока неясно.

Перебои с поставками вакцины AstraZeneca привели к тому, что компания выполнила свои обязательства перед Евросоюзом в первом квартале лишь на треть. Вместе с тем крупные партии производимого в ЕС препарата уходят за его пределы.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пригрозила ввести запрет на экспорт вакцины AstraZeneca из стран сообщества. "Сначала AstraZeneca должна поставить весь оговорённый объем препарата в Европу, и только потом осуществлять поставки в другие страны", - подчеркнула фон дер Ляйен.

Наряду с AstraZeneca в ЕС используют препараты Moderna и Pfizer-BioNTech. Российская вакцина "Спутник V" пока не получила одобрения Европейского агентства по лекарственным средствам. Накануне главы правительств Германии и Италии заявили, что готовы, после его разрешения, напрямую закупить препарат в России, не дожидаясь консенсуса по закупкам в Брюсселе.