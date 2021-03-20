Турция выходит из Стамбульской конвенции Совета Европы

Турция выходит из Конвенции Совета Европы о предупреждении насилия в отношении женщин и борьбе с ним. Указ об этом подписал президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Интересно, что эта конвенция носит название стамбульской, так как была одобрена комитетом министров иностранных дел Совета Европы, собравшимся 11 мая 2011 года в Стамбуле. Турция была первой страной, ратифицировавшей эту конвенцию. Конвенция не была ратифицирована целым рядом стран Восточной Европы, включая Россию, а также Великобританией. Сожаление о выходе Турции из конвенции высказала генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич. По её словам, этот шаг помешает борьбе с домашним насилием.

Конвенция обязывает подписавшие ее государства ввести отдельную уголовную ответственность за целый ряд насильственных действий в отношении женщин. За выполнением требований конвенции следит специальная группа международных экспертов.

Турецкое правительство дало понять, что считает достаточными конституционные гарантии соблюдения прав женщин.