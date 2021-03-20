Путин против Байден: кто убедительнее? | #Куб

Путин против Байден: кто убедительнее? | #КубКомментарии
«Вы считаете Путина убийцей?» — утвердительный ответ президента США на этот вопрос может стать поворотным моментом в непростой истории взаимоотношений Москвы и Вашингтона. В Кремле говорят, что Белый дом явно не хочет налаживать связи с Россией, а российский лидер ответил Джо Байдену детской дразнилкой: «кто так обзывается, сам так называется».
В этом обмене резкими заявлениями американского президента поддержал верховный представитель ЕС Жозеп Боррель:
Оскорбительное предложение
Путин предложил Байдену продолжить дискуссию публично — «в прямом эфире, без задержек». Политические оппоненты американского президента посчитали, что это было унизительно.
«Ким, Путин и Си публично высмеяли Байдена», — пишет американский ультраправый активист Джек Пособец, напоминая, в частности, о скандале, которым обернулись переговоры делегаций США и Китая. «Никто в мире не уважает его, его считают слабым и беспомощным», — заключает Пособец.
Сын бывшего президента Дональд Трамп-младший расценил заявление Путина как вызов Байдена на дебаты в прямом эфире: «Весь мир знает, что у нас нет лидера во главе страны, это просто пустой костюм с телесуфлёром — с которым он даже не может справиться. Они видят, как ослабла Америка, и у них текут слюни», — написал сын Трампа.
В Кремле подчеркивают, что на самом деле между двумя президентами не может быть дебатов, а Путин предложил, цитата, «просто пообщаться». Демократы отмечают, что это заведомо неприемлемая инициатива. Некоторые из них считают, что Путин показал свой страх после слов Байдена о цене, которую, дескать, Москве «придётся заплатить» за свои действия.
«Америка не ведёт переговоры с террористами, убийцами и врагами демократии», — написала в свою очередь активистка Линди Ли, которая была представительницей избирательного штаба Байдена.
Гений троллинга
Российские сторонники Путина уверены, что он действительно высмеял американского президента. «Путин гений троллинга. Потому что у Путина великолепное чувство юмора, — комментирует политолог Сергей Марков и признается в любви. — Чувство юмора это явный признак острого ума».
В своём ответе Байдену Путин показал себя «ответственным лидером великой державы», — так написала Мария Бутина, получившая известность после ареста и заключения в США по обвинению в нарушении закона об иностранных агентах. «Просто сравните байденовское престарелое мычание и разложенное по полочкам, подкрепленное историческими примерами обоснование своей позиции Путиным», — предлагает она.
Журналист Евгения Альбац уверена, что ответ Байдена на вопрос о Путине оставляет российского лидера и его окружение «в вакууме». «Теперь любой государственный деятель, любой бизнесмен, политик, журналист дважды подумает, прежде чем пожмет руку Путину… Это страшнее любых санкций», — рассуждает главный редактор The New Times.
Путин или Байден?
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