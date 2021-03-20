Скопление мигрантов на севере Греции

Греческая деревня Идомени, известная также в прошлом под славянским названием Сехово, расположена на самой границе с Северной Македонией. Именно отсюда начинается «Балканский путь» мигрантов в Западную Европу. В последнее время их численность здесь снова начала увеличиваться.

«Разумеется, они приезжают в Идомени только за тем, чтобы перейти границу и направиться в Европу, — объясняет глава деревни Ксанфула Супли. — Они не собираются здесь оставаться. Для них это просто сборный пункт для попытки пересечь границу и уехать в Европу. За последний месяц их становится всё больше».

Через Идомени проходит железная дорога Салоники–Скопье. Не дожидаясь проверки документов пограничниками на станции, мигранты с риском для жизни выпрыгивают из вагонов при приближении поезда к деревне. Затем они пытаются пробраться на территорию соседнего государства пешими тропами. Но их скопление уже не осталось не замеченным северомакедонской полицией, которая усилила патрулирование границы.

«Сейчас по ту сторону границы с Северной Македонией тяжело. Много полицейских. Им не нравится, что мы приходим из Греции без паспортов и денег», — говорит мигрант из Афганистана.

Большинство мигрантов — афганцы, но встречаются также выходцы с Ближнего Востока и из Северной Африки. Среди них преобладают мужчины, многие из которых - несовершеннолетние. Не имея денег, пропитание себе они добывают воровством.

«Так как они голодные, они проникают на частную территорию и портят имущество, что обходится нам в копеечку, — рассказывает пасечник Христо Ковацис. — Также они вытаптывают наши посевы и много еще чего вытворяют у нас в деревне. Они даже влезают в наши дома».

Местные власти жалуются на то, что из-за карантинных ограничений полиция стала меньше уделять внимание поддержанию порядка. Те из нелегалов, кто всё-таки попадется в руки полицейских, помещаются под стражу. В отношении многих их них запускается процедура депортации.