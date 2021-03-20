Европейские мультфильмы в борьбе за "Оскар"

Европейские анимационные фильмы делают большие успехи в этом году. Американская киноакадемия объявила номинантов на "Оскар", среди которых в категории "Лучший анимационный фильм" два европейских проекта: "Барашек Шон: Фермагеддон" и "Легенда о волках" ирландских режиссеров-мультипликаторов Томма Мура и Росса Стюарта.

Росс Стюарт, режиссер: "Мы устроили своего рода праздник рисованной анимации. Вы знаете, у нас теперь есть коллекция бумаг с красивым фоном, персонажами и всем остальным, нарисованным полностью вручную. Так что я действительно счастлив, что нашей команде есть чем гордиться, и сегодня ее участники могут немного отпраздновать, то что их работа была признана другими людьми как прекрасное произведение искусства".

Команда создателей этого полнометражного анимационного фильма состояла из 200 человек. "Легенда о Волках" - это завершающая часть трилогии мультфильмов, основанных на истории, фольклоре и мифологии Ирландии, куда также входят "Тайна Келлс" и "Песнь моря". Они тоже ранее были номинированы на "Оскар".

Но в "Легенде о волках" стиль рисования и анимации изменился.

Томм Мур, режиссер: "Возможно, самое большое изменение произошло, когда мы показали точку зрения волков, "Тайна Келлс" и "Песнь моря" были очень похожи на книжки с картинками, вы знаете - все выглядит как бы плоско, но когда мы смотрим на волков из "Легенды о волках", мы движемся по лесу как волки, мы движемся в трех измерениях, и это то, что мы не пробовали делать раньше в предыдущих фильмах, так что это была большая эволюция".

Полнометражный мультфильм "Барашек Шон: Фермагеддон" режиссёров Уилла Бечера и Ричарда Фелана был спродюсирован британской мультипликационной студией Aardman, известной фильмами Ника Парка из серий об Уоллесе и Громите с пластилиновыми персонажами и мультфильмом "Побег из курятника".

Серьезную конкуренцию европейским анимационным фильмам в категории Лучший анимационный фильм на премию"Оскар" составят американские мультфильмы: "Вперед", "Путешествие на Луну" и "Душа".

Победители будут объявлены 25 апреля.